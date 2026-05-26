Trieste, segnalazioni su giovani stranieri già noti per violenze sessuali e rapine

Sono giunte numerose segnalazionisu un gruppo di giovani di origine straniera che stava disturbando le persone. I carabinieri hanno scoperto che si trattava di giovani con gravissimi precedenti.

Una raffica di segnalazioni e chiamate al 112 si sono registrate nella tarda serata del 24 maggio a causa di alcuni episodi di disturbo della quiete a Barcola a Trieste. Il teatro è quello del nono Topolino, poco prima del porticciolo del Cedas. Episodi continui, messi in atto da un gruppo nutrito di giovani che poco dopo si sono visti raggiungere da personale dei carabinieri, intervenuto sul posto con diversi equipaggi. Una volta giunti nella zona dove il gruppo stava agendo, i militari hanno dato vita ai controlli sui singoli.

La raffica di reati

In questo contesto è emersa la posizione critica, nei confronti della legge, di numerosi appartenenti al gruppo. Stando a quanto si apprende, i giovani controllati sono noti alle forze dell’ordine per ipotesi di reato quali porto d’armi e oggetti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, ma anche furti, rapine, violenze sessuali, ricettazione e coinvolgimenti in reati in materia di immigrazione clandestina. Una situazione che ha portato all’esasperazione i numerosi bagnanti che, con questi primi assaggi d’estate, hanno iniziato da tempo ad affollare i Topolini.

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