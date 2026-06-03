Coltellata al collo, 18enne colombiano uccide il vicino di casa

ROMA – “Me lo ha accoltellato, me lo ha accoltellato”. È la voce di una donna a squarciare il silenzio della notte a Casal del Marmo. Un omicidio si è consumato tra i palazzi di via Vignastellone 32. Un uomo di 54 anni è stato ammazzato a coltellate da un vicino di casa, un ragazzo di 18 anni.

Omicidio a Casal del Marmo

Fatale, secondo i primi riscontri raccolti da RomaToday, sarebbe stata una coltellata al collo. I fatti si sono consumati poco dopo le 21 di martedì 2 giugno. Le prime urla, figlie di dissidi di vicinato, hanno allertato i residenti che praticamente in massa si sono affacciati. Quelle grida poi si sono trasformate in minacce. Un preludio all’aggressione e, quindi, all’omicidio. Stando a quanto appreso, infatti, il ragazzo di 18 anni, armato di coltello, ha aggredito il vicino 50enne colpendolo con diversi fendenti di cui uno fatale al collo.

L’arresto del ragazzo

Intorno alle 21.20, sul posto, si sono fiondate diverse volanti della polizia di Stato, la squadra mobile di Roma e i medici del 118. I soccorsi dei medici per tentare di salvare il 54enne, tuttavia, sono stati vani. A poca distanza dal corpo, ormai in una pozza di sangue, è stato trovato il 18enne.

Il ragazzo è stato fermato con l’accusa di omicidio e portato in commissariato. Secondo quanto appreso da fonti di polizia, tra i due ci sarebbero state liti pregresse. La squadra mobile, coordinata dalla procura, lavora per ricostruire l’esatta dinamica del delitto.

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