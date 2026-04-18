Migranti, seconde generazioni in piazza con Forza Italia: “spirito inclusivo”

Nel giorno della manifestazione promossa dalla Lega e dai Patrioti europei a Milano sono scese in piazza anche le seconde generazioni, sventolando la bandiera tricolore, nell’ambito della manifestazione “Coraggio” promossa dal responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia Milano, Amir Atrous.

“La nostra manifestazione non è stata organizzata ‘contro qualcuno’ ma ‘per qualcosa’: per portare il tema dei nuovi italiani al centro del dibattito pubblico, con spirito costruttivo e inclusivo“, ha detto Atrous, spiegando che non si tratta di una piazza contro la Lega.

Molinari (Lega): “Dagli alleati critiche inopportune”

“Dispiace che Forza Italia faccia una sorta di contro manifestazione, è inopportuna. Fanno come il sindaco Sala che con la sua maggioranza voleva impedire la nostra piazza”. Lo afferma, in una intervista alla Stampa, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, nel giorno della manifestazione del partito di via Bellerio a Piazza Duomo.

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