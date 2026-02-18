Ministro Israele: ‘la UE vuole rovesciare il governo eletto’

ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin

TEL AVIV, 18 FEB – Il ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin ha accusato l’Unione Europea di “operare per rovesciare dal potere il governo eletto”. Lo riporta Ynet spiegando che Levin ha scritto queste parole nella sua risposta a un ricorso presentato dall’Istituto Zulat per l’Uguaglianza e i Diritti Umani sostenendo tra l’altro che “l’Ue finanzia manifestazioni contro il governo eletto in Israele, e ciÃ² durante una guerra”.

Levin inoltre accusa Zulat di essere “finanziata da potenze straniere estremamente ostili a Israele. L’ostilitÃ  ha raggiunto l’apice durante la guerra attraverso l’imposizione di un embargo sulle armi contro Israele”. (ANSA)

