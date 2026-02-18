Faida tra Rom e albanesi, rogo nelle case popolari: 21 feriti

Ancora una volta i protagonisti sono occupanti abusivi

VENEZIA – Ãˆ di 21 feriti, tra cui 10 bambini, il bilancio dellâ€™incendio doloso che lunedÃ¬ notte un uomo italiano di origini rom ha appiccato alla palazzina in cui viveva abusivamente: un alloggio inserito allâ€™interno del complesso popolare del Circus di Chirignago. Alla base del rogo ci sarebbe una faida tra occupanti irregolari, ora sfociata in violenza.

Tutto inizia attorno alle 22.30, quando gli inquilini dello stabile di via Fratelli Cavanis vengono svegliati da urla, vetri infranti e colpi contro pareti e garage. A fronteggiarsi sono due vicini: lâ€™uomo poi arrestato, residente al piano terra, e un padre di famiglia albanese che occupa un alloggio al primo piano. Â«Litigavano da mesi â€“ racconta Anna, la dirimpettaia â€“ lui non aveva mai accettato che lâ€™appartamento di fronte a quello in cui vivo io fosse stato occupato da loroÂ».

LA DINAMICA

Stando a quando raccontano i residenti, il piromane avrebbe minacciato il vicino brandendo una mannaia da macellaio, spostando poi lo scontro allâ€™esterno â€“ e i segni dei colpi di coltello, infatti, sono ancora visibili sui basculanti dei garage. Lâ€™albanese avrebbe reagito allâ€™affronto lanciando una pietra contro una finestra dellâ€™appartamento al piano terra e, a quel punto, lâ€™uomo di origini rom avrebbe chiamato alcuni conoscenti.

Â«Ho visto arrivare almeno sette persone con taniche di benzinaÂ», racconta Giuseppe, un residente. Il liquido Ã¨ stato cosparso sulle scale e su stracci infilati poi sotto la porta blindata â€“ ma rivestita di legno â€“ dellâ€™appartamento al primo piano. Una volta appiccato il fuoco, il gruppo fugge. Le fiamme restano confinate allâ€™alloggio, ma il fumo invade rapidamente lâ€™intera palazzina.

Â«Una nube nera entrava sotto la porta, ho bagnato tutti gli asciugamani per tappare la fessura e non soffocareÂ», racconta ancora Anna. In molti sono rimasti bloccati, tra il timore del fuoco e quello dellâ€™uomo armato che si aggirava ancora allâ€™esterno. Â«Non sapevo se uscire e rischiare di essere accoltellata o restare dentro e rischiarire di morire bruciataÂ», dice unâ€™inquilina del secondo piano. Lâ€™intervento dei vigili del fuoco â€“ tre autopompe, autoscala, autobotte e carro aria â€“ consente lâ€™evacuazione completa, con anziani e disabili portati fuori in braccio. Sul posto anche cinque ambulanze del Suem, quattro pattuglie della polizia e militari dellâ€™esercito. Ventuno persone vengono trasportate in ospedale per intossicazione: tutte dimesse entro la giornata di ieri. Lâ€™autore del rogo, invece, viene subito arrestato dagli agenti per incendio doloso.

IL CIRCUS E Lâ€™ATER

Lâ€™episodio ha riportato lâ€™attenzione sul Circus, grande complesso di edilizia popolare costruito tra anni Ottanta e Novanta per ospitare centinaia di famiglie operaie nella periferia di Mestre. Un quartiere cresciuto perÃ² tra servizi carenti, spazi comuni poco controllati e presenza costante di occupazioni abusive, piÃ¹ volte denunciate dai residenti. Â«Un episodio gravissimo, lâ€™ennesimo in cui poteva scapparci il morto â€“ commenta il presidente dellâ€™Ater Venezia Marco Mestriner, dopo il sopralluogo â€“ e ancora una volta con protagonisti occupanti abusivi che non rispettano le leggiÂ». I danni alla palazzina, soprattutto agli impianti, sono giÃ stimati in migliaia di euro. Â«PagherÃ lâ€™Ater, quindi la collettivitÃ . E a rischiare sono le famiglie regolari che vivono lÃ¬Â».

Giorgia Zanierato – www.ilgazzettino.it