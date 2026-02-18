Commissario UE: ‘inaccettabile la Russia alle Paralimpiadi’

commissario UE Glenn Micallef

BRUXELLES, 18 FEB – “Permettere alla Russia e Bielorussia di tornare alle Paralimpiadi e ora concedere una wild card e una partecipazione accelerata senza qualificazioni? Questo Ã¨ inaccettabile”. Lo scrive su X il Commissario europeo per l’equitÃ  intergenerazionale, la gioventÃ¹, la cultura e lo sport, Glenn Micallef.

“Mentre la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina continua, non posso sostenere il ripristino di simboli nazionali, bandiere, inni e uniformi, che sono inseparabili da quel conflitto. Per questo motivo, non parteciperÃ² alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi”, ha aggiunto. (ANSA)

