Bologna, infranto per furto il vetro della Madonna di San Luca

Bologna. Madonna di San Luca

Tentato furto nella notte a Bologna nella basilica di San Luca, dove si trova l’icona della Madonna, protettrice dei bolognesi

L’arcidiocesi spiega che Ã¨ stata forzata la chiusura notturna della Sacra Immagine e infranto il vetro protettivo, “allo scopo di sottrarre alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino GesÃ¹”.

Intervenuta la polizia. “Ad una prima ricognizione la Sacra Immagine non presenta danni evidenti”, spiega la curia. “Come popolo bolognese siamo profondamente scossi e feriti per l’oltraggio a quanto di piÃ¹ caro ci accomuna, la Vergine Maria, venerata da 9 secoli nella Sacra Icona”.Â Â ANSA

