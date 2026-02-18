Bandiere russe alle Paralimpiadi, ira di Kiev

KIEV, 18 FEB – Le autoritÃ ucraine non parteciperanno alla cerimonia di apertura nÃ© agli eventi dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026 per protesta contro la partecipazione degli atleti russi e bielorussi sotto le loro bandiere nazionali.

“Non saremo presenti alla cerimonia di apertura. Non parteciperemo a nessuno degli eventi ufficiali” dei Giochi, ha annunciato il ministro dello Sport ucraino, Matviy Bidny su X. Il ministro degli Esteri Andriy Sybiha, da parte sua, ha dichiarato di aver incaricato i suoi ambasciatori di incoraggiare altri Paesi a fare lo stesso. (ANSA)