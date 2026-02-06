Milano-Cortina, la giornalista del Minnesota e il bidet

Alicia Lewis, anchor e reporter per Kare 11 – tv di Minneapolis – Minnesota, Ã¨ stata inviata in Italia per seguire le Olimpiadi Milano Cortina. E sui social ha promesso ai suoi followers di tenerli aggiornati su tutte le curiositÃ che riguardano il nostro Paese. A cominciare dagli usi e costumi, tipo l’igiene intima.

Dalla sua camera di hotel perÃ² ha notato un oggetto bizzarro in bagno: il bidet, appunto. Da qui l’appello sui social per capire il suo funzionamento.

“Come va gente? Ho detto che sarei stata molto trasparente su tutto quello che succede in Italia e sulla mia esperienza qui – ha spiegato la giornalista americana -. Se qualcuno Ã¨ esperto di bidet, nessuno capisce il funzionamento. Ok, ho il mio bagno e ho un wc. Pensavo che fosse un bidet. Probabilmente lo Ã¨, ma non so come funziona. C’Ã¨ dell’acqua, ma Ã¨ solo acqua che scende e riempie questa tazza. Pensavo che nel bidet l’acqua dovesse spruzzare verso l’alto. Si tratta di un orinatorio? Ma Ã¨ stupido. Dovrei saperlo. Se lo sapete, scrivetemi un commento. Fatemi sapere”.