UE: ‘valuteremo la compatibilitÃ  del decreto italiano sull’energia’

BRUXELLES, 17 FEB – “Quando sarÃ  approvato dal processo nazionale”, la Commissione europea valuterÃ  “la compatibilitÃ ” del decreto energia, su cui Ã¨ al lavoro il governo italiano, con la legislazione Ue. Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue durante il briefing quotidiano.

“Si tratta ancora di un progetto di legge e non ho commenti da fare. Non abbiamo visto i contenuti e non ne conosciamo i dettagli”, ha chiarito la portavoce, sottolineando che Bruxelles attende prima conoscere il testo del decreto. (ANSA)

