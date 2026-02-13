Furto in negozio, una delle ladre incinta e con bimba di 2 anni al seguito

Hanno rubato vestiti che sono stati nascosti nel passeggino. Tre donne in azione, una delle quali (la piÃ¹ giovane) incinta e con al seguito la figlia di due anni. A intercettarle sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. I fatti sono accaduti nella serata di mercoledÃ¬ 11 febbraio in un negozio di via Tiburtina.

Secondo quanto appreso, il trio – due peruviane di 24 e 33 anni, piÃ¹ la complice di 23 anni – hanno prima rimosso le placche antitaccheggio dai capi di abbigliamento e poi hanno cercato di allontanarsi dal punto vendita, occultando la refurtiva nella carrozzina.

L’arrivo dei militari, dopo la segnalazione al 112, ha consentito di bloccare il gruppo e recuperare il maltolto, del valore di 1.100 euro, che Ã¨ stato restituito ai responsabili dell’esercizio commerciale. La 24enne e la 33enne sono state arrestate e condotte nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa del rito direttissimo. L’altra ragazza Ã¨ stata denunciata a piede libero, in considerazione del proprio stato di gravidanza e della presenza della propria bimba. Tutte e tre sono state accusate di furto aggravato in concorso.

