Ruba a Iperlando e minaccia il direttore: “Ho l’Aids, ti buco”. Arrestato brasiliano

“Ho l’Aids, ti buco”: con queste parole ha minacciato, con in mano una siringa insanguinata, il direttore del supermercato e una guardia giurata che lo avevano appena sorpreso con cibo e bibite trafugati dagli scaffali

TREVISO – Tensione sabato scorso, 4 aprile, alle 10 del mattino, all’interno dell’Iperlando di via Europa a Preganziol. Protagonista dell’episodio un giovane di 24 anni, di origine brasiliana, senza fissa dimora, tossicodipendente e con precedenti di polizia, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mogliano per rapina impropria.

L’uomo, dopo aver occultato all’interno del proprio zaino alcuni generi alimentari (una spesa di circa 130 euro in varie scatole di tonno, 12 confezioni di caffè, una lattina di Redbull e una bottiglia di “Sex on the beach”), ha cercato di oltrepassare le casse senza pagare. Fermato dal personale addetto alla sicurezza, nel tentativo di scappare e mantenere il possesso della refurtiva, ha minacciava l’addetto alla sicurezza e il direttore utilizzando una siringa intrisa di sangue che teneva in tasca.

Il 24enne, con questo espediente, è riuscito momentaneamente a dileguarsi in verso vicina stazione ferroviaria. Le ricerche avviate dai militari hanno permesso di rintracciare il soggetto a bordo di un convoglio ferroviario in sosta presso la stazione di Preganziol. L’uomo veniva individuato all’interno dei servizi igienici di una carrozza e bloccato senza ulteriori conseguenze. La refurtiva, per un valore complessivo di circa 130 euro, è stata interamente recuperata e restituita all’esercizio commerciale. Il 25enne si trova rinchiuso nel carcere di Santa Bona.

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