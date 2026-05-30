Como, ruba al supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato egiziano

La Polizia di Stato di Como ha arrestato per tentata rapina un 20enne egiziano, pregiudicato ed irregolare sul territorio

Le Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como si sono dirette in Via Carloni, presso un supermercato dove era stato segnalato un soggetto che, dopo aver sottratto merce dagli scaffali, aveva aggredito il personale intervenuto.

Giunti sul posto gli agenti hanno preso in consegna il soggetto, 20enne egiziano, ed hanno ascoltato le dichiarazioni del responsabile del supermercato il quale ha riferito loro che il 20enne, mentre stava cercando di uscire dal negozio con la merce, aveva violentemente aggredito e minacciato i dipendenti che avevano cercato di fermarlo.

La merce asportata è stata riconsegnata al responsabile del supermercato ed il 20enne è stato portato in Questura, dove sono emersi i suoi precedenti per furto e porto abusivo d’armi. Il 20enne egiziano è stato quindi arrestato per tentata rapina ed il P.M. ha disposto che sia sottoposto a processo con rito direttissimo.

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