Nato, via libera alla “Sentinella Artica”

Il Comando Operativo Alleato, responsabile della pianificazione e dell’esecuzione di tutte le esercitazioni, attività e operazioni della Nato, ha dato il via all’operazione Arctic Sentry (Sentinella Artica).

“Arctic Sentry sottolinea l’impegno dell’Alleanza a salvaguardare i propri membri e a mantenere la stabilità in una delle aree più strategicamente significativa e ambientalmente difficile del mondo”, ha affermato Alexus Grynkewich, comandante supremo alleato in Europa.

“Sfrutterà la forza della Nato per proteggere il nostro territorio e garantire che l’Artico e l’estremo nord rimangano sicuri”.

