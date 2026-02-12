Nato, via libera alla “Sentinella Artica”

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Nato, Rutte

Il Comando Operativo Alleato, responsabile della pianificazione e dell’esecuzione di tutte le esercitazioni, attività e operazioni della Nato, ha dato il via all’operazione Arctic Sentry (Sentinella Artica).

“Arctic Sentry sottolinea l’impegno dell’Alleanza a salvaguardare i propri membri e a mantenere la stabilità in una delle aree più strategicamente significativa e ambientalmente difficile del mondo”, ha affermato Alexus Grynkewich, comandante supremo alleato in Europa.

“Sfrutterà la forza della Nato per proteggere il nostro territorio e garantire che l’Artico e l’estremo nord rimangano sicuri”.
ANSA

Groenlandia, Pechino: ‘minaccia cinese completamente infondata’

Paesi nordici smentiscono Trump: ‘qui nessuna nave russa o cinese’

Articoli correlati

GB Starmer

Starmer: ‘affrontare la minaccia russa nell’Artico’

Giorgia Meloni

Meloni: “Artico sia priorità per UE e Nato”

rompighiaccio USA

Artico, Usa: nuova alleanza cantieristica per costruire rompighiaccio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *