Groenlandia, Pechino: ‘minaccia cinese completamente infondata’

L’idea che la Cina rappresenti una minaccia per la Groenlandia Ã¨ “completamente infondata”

Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun in una conferenza stampa, rispondendo alle notizie secondo cui la Nato e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbero discusso di come impedire a Cina e Russia di mettere piede sul territorio artico.

“La cosiddetta ‘minaccia cinese’ Ã¨ completamente infondata e Pechino si oppone alla pratica di usare la Cina come pretesto per perseguire interessi egoistici”.

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha affermato a Davos che lui e Trump avevano precedentemente discusso di come le nazioni dell’Alleanza avrebbero potuto “assicurarsi collettivamente che l’Artico rimanesse sicuro e che russi e cinesi restassero fuori”. (Adnkronos)

