Starmer: ‘affrontare la minaccia russa nell’Artico’

GB Starmer

“La nostra posizione sulla Groenlandia Ã¨ molto chiara: fa parte del Regno di Danimarca e il suo futuro Ã¨ una questione che riguarda i groenlandesi e i danesi.

Abbiamo anche chiarito che la sicurezza dell’Artico Ã¨ importante per l’intera NATO e che gli alleati dovrebbero fare di piÃ¹ insieme per affrontare la minaccia proveniente dalla Russia in diverse parti dell’Artico.

Applicare tariffe agli alleati per tutelare la sicurezza collettiva degli alleati della NATO Ã¨ completamente sbagliato. Naturalmente, ci occuperemo direttamente di questo aspetto con l’amministrazione statunitense.”

Lo scrive su X Keir Starmer, primo ministro del Regno Unito.

