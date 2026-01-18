Starmer: ‘affrontare la minaccia russa nell’Artico’

“La nostra posizione sulla Groenlandia Ã¨ molto chiara: fa parte del Regno di Danimarca e il suo futuro Ã¨ una questione che riguarda i groenlandesi e i danesi.
Abbiamo anche chiarito che la sicurezza dell’Artico Ã¨ importante per l’intera NATO e che gli alleati dovrebbero fare di piÃ¹ insieme per affrontare la minaccia proveniente dalla Russia in diverse parti dell’Artico.
Applicare tariffe agli alleati per tutelare la sicurezza collettiva degli alleati della NATO Ã¨ completamente sbagliato. Naturalmente, ci occuperemo direttamente di questo aspetto con l’amministrazione statunitense.”
Lo scrive su X Keir Starmer, primo ministro del Regno Unito.