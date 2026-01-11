Paesi nordici smentiscono Trump: ‘qui nessuna nave russa o cinese’

I Paesi nordici smentiscono le affermazioni di Donald Trump sull’attivitÃ di Mosca e Pechino intorno alla Groenlandia

BRUXELLES, 11 GEN – Lo riporta il Financial Times, citando alcuni diplomatici nordici con accesso ai briefing dell’intelligence Nato. Negli ultimi anni “non c’erano tracce di navi o sottomarini russi e cinesi” nell’area, hanno affermato gli alti funzionari. Una linea sostenuta anche dal ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide: “Non Ã¨ corretto affermare che ci siano molte operazioni di Russia o Cina nei pressi della Groenlandia – ha detto all’emittente Nrk -. C’Ã¨ attivitÃ nei nostri dintorni. Ma pochissima lÃ¬”. (ANSA)