Piano Mattei, Bernini in Kenya inaugura sede della fondazione Med-Or

Bernini inaugura sede fondazione Med-Or in Kenya

NAIROBI, 09 FEB – La ministra dell’UniversitÃ  e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha inaugurato la sede di Med-Or Italian Foundation for Africa, a Nairobi. Quello in Kenya Ã¨ il primo ufficio aperto all’estero dalla fondazione e stabilirÃ  una presenza diretta in tutto il continente africano.

Bernini, in visita ufficiale in Kenya, dove ha inaugurato un reparto maternitÃ  all’ospedale di Malindi e ha visitato il Centro Spaziale “Luigi Broglio”, parteciperÃ  oggi al primo Nairobi Ai Forum organizzato da Italia e Kenya con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) ed incontrerÃ  il presidente keniano William Ruto.

Ha elogiato l’apertura della sede di Med-Or come un tassello importante nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa promosso dal governo Meloni. La ministra ha poi presenziato alla firma di un protocollo d’intesa tra Med-Or e il ministero della Pesca del Kenya, che potrÃ  favorire progetti di blue economy, anche in ambito Piano Mattei. (ANSA)

La fondazione Med-Or Ã¨ guidata da Minniti (Pd)

