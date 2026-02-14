Africa, Meloni: “garantire la libertà di non migrare”

L’Italia vuole raggiungere “un obiettivo che tutti consideriamo fondamentale, cioè garantire a donne e uomini di questo continente una libertà che è stata spesso negata loro, la libertà di scegliere di rimanere nel loro Paese per contribuire alla sua crescita senza essere costretti a lasciarlo, spesso pagando trafficanti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo”.

È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all’Assemblea dei capi di Stato e di governo dell’Unione africana ad Addis Abeba.

“Chi crede che la migrazione sia necessaria e indispensabile agisce in modo egoista. Se i giovani lasciano la loro terra e il loro popolo inseguendo la promessa di una vita migliore, cosa ne sarà della storia e cultura del Paese che hanno abbandonato? Queste parole non sono le mie, non quelle di un leader politico, ma di un figlio orgoglioso dell’Africa, il cardinale guineano Robert Sarah”, ha aggiunto Meloni. tgcom24.mediaset.it