Milano, tram deraglia e investe passanti: un morto e 39 feriti

Un tram, il numero 9, Ã¨ deragliato a Milano intorno alle 16 mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia

Il bilancio, non ancora definitivo, parla di una vittima, un uomo, e 39 feriti, di cui uno in gravi condizioni.Â I feriti soccorsi sarebbero per la maggior parte passeggeri che erano a bordo del mezzo – un veicolo entrato in servizio da poche settimane – uscito dai binari e finito contro un negozio.

Al momento del deragliamento, il tram era pieno di persone che, per l’impatto, sono cadute per terra. La vittima, invece, Ã¨ stata recuperata sotto il mezzo deragliato ed era quindi con tutta probabilitÃ un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto. Il bilancio, ancora provvisorio, Ã¨ stato reso noto dai vigili del fuoco, che stanno operando sul posto con cinque mezzi e 25 uomini.

I soccorsi

L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sta intervenendo sul posto con tre automediche, un’auto infermieristica, dieci ambulanze e due mezzi di coordinamento maxiemergenze.

Verso l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose

Il procuratore di Milano Marcello Viola si sta recando sul luogo dove Ã¨ deragliato il tram, in zona porta Venezia. Nelle prossime ore sarÃ aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per ricostruire quanto Ã¨ avvenuto. Il fascicolo sarÃ aperto dalla pm di turno Elisa Calanducci, che si sta occupando della vicenda assieme al procuratore Viola.

