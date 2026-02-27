Uccise la compagna buttandola giÃ¹ dal terzo piano: romeno condannato a 22 anni

Ãˆ stato condannato a 22 anni di carcere Ion Gavrila, colpevole dell’omicidio della compagna 46enne Maria Rosca

L’uomo aveva ucciso la donna il 30 gennaio 2022 a Riva del Garda, in Trentino, al culmine di un diverbio. Il 49enne avrebbe spintonato la donna verso la finestra del loro appartamento per poi lanciarla giÃ verso spingerla verso la finestra e lanciarla giÃ¹ dal terzo piano.

Inizialmente la ricostruzione dei fatti aveva puntato sull’ipotesi di un suicidio. Una posizione fortemente contrastata dalla procura, che aveva chiesto 24 anni di pena all’allora compagno della donna. L’uomo, che nel frattempo era tornato in Romania, non ha mai confessato.

A incastrarlo sarebbero state le registrazioni della telecamera di videosorveglianza di un negozio, a pochi metri dall’appartamento. Ma anche la perizia medico legale, che avrebbe accertato una caduta di schiena non compatibile con il gesto volontario.

www.tgcom24.mediaset.it