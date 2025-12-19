Piano Mattei, da Cdp 110 milioni di euro per impianto fotovoltaico in Egitto

Cdp finanzia il piÃ¹ grande impianto fotovoltaico africano

ROMA, 19 DIC – L’operazione da 110 milioni di euro di finanziamento, che rappresenta la prima iniziativa nell’ambito del Plafond Africa, il nuovo strumento promosso dal governo italiano nella cornice del Piano Mattei, prevede la realizzazione e la successiva gestione di un impianto fotovoltaico da 1.000 megawatt, integrato con un sistema di accumulo da 600 megawattora nel governatorato di Assuan, nell’Egitto meridionale. La Cassa metterÃ a disposizione le risorse per Abydos For Renewable Energy Company, societÃ attiva nel settore delle energie rinnovabili e indirettamente controllata da Amea Power Ltd e Kyuden International Corporation.

Il plafond Africa consente a Cdp di impegnare fino a 500 milioni di euro a favore di imprese stabilmente operative nel continente africano beneficiando di una garanzia dello Stato pari all’80%.

L’iniziativa si inserisce in un piÃ¹ ampio co-finanziamento internazionale da 571,8 milioni di dollari, coordinato dalla International Finance Corporation (Ifc) del gruppo Banca Mondiale, che vede la partecipazione di altri partner internazionali quali la tedesca Deutsche Investitions, l’olandese Nederlandse Finan-Maats, la britannica British International Investment, l’organizzazione intergovernativa Opec Fund for International Development e la Europe Arab Bank.

Il progetto contribuisce a soddisfare in modo sostenibile la crescente domanda di energia dell’Egitto, con una riduzione delle emissioni di COâ‚‚ pari a oltre 1 milione di tonnellate l’anno. Inoltre, grazie alla tecnologia impiegata, riduce sia la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili sia i costi dell’elettricitÃ grazie a una tariffa di vendita competitiva rispetto al prezzo medio nazionale. (ANSA).