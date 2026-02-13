Africa, Meloni: ‘clausole per sospendere il debito dei Paesi con calamitÃ  climatiche’

“Anche oggi ci siamo concentrati su una questione centrale per l’Africa, quella del debito.Â Come si sa abbiamo lanciato un’ampia iniziativa di conversione del debito per progetti congiunti di sviluppo.Â A questo aggiungiamo oggi clausole di sospensione debito per nazioni colpite da eventi climatici estremi”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il presidente della Commissione dell’Unione africana Mohammed Ali Youssouf, e il presidente dell’Unione africana e presidente dell’Angola Joao Lourenco, al termine del secondo vertice Italia-Africa, ad Addis Abeba. ANSA