Manovra, fondi a fondazioni legate a Napolitano e Minniti: Ã¨ polemica

Nella manovra spuntano fondi per la Fondazione Napolitano e per la Fondazione Med-Or di Minniti. Stanziamenti approvati trasversalmente, tra polemiche politiche e interrogativi sulle prioritÃ  di spesa.

Tra le misure piÃ¹ discusse contenute nel maxiemendamento alla legge di Bilancio spicca un finanziamento da 200 mila euro complessivi destinato alla neonata Fondazione Giorgio Napolitano ETS. Il contributo, pari a 100 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, Ã¨ stato inserito allâ€™articolo 1, comma 913, e rappresenta uno dei casi piÃ¹ rapidi di assegnazione di fondi pubblici a un nuovo ente.

La particolaritÃ  sta nel fatto che la fondazione guidata da Walter Veltroni Ã¨ stata formalmente registrata come ente del Terzo settore solo il 24 novembre 2025, poche settimane prima dellâ€™approvazione della manovra. Nonostante ciÃ², Ã¨ stata subito inclusa tra i beneficiari dei contributi statali.

Lâ€™obiettivo dichiarato: valorizzare la figura di Napolitano

Secondo quanto indicato nel testo della norma, il finanziamento rientra in un piÃ¹ ampio sostegno a fondazioni e associazioni intitolate ai Presidenti della Repubblica. Lâ€™obiettivo Ã¨ promuovere attivitÃ  culturali e formative rivolte in particolare alle giovani generazioni, con lâ€™intento di diffondere i valori costituzionali, il ruolo dellâ€™Italia nel contesto europeo e la tutela dellâ€™unitÃ  nazionale.

Il contributo assegnato alla Fondazione Napolitano Ã¨ stato affiancato a quelli giÃ  previsti per realtÃ  storiche come la Fondazione Luigi Einaudi e altri enti analoghi.

Un emendamento trasversale che unisce maggioranza e opposizione

Il finanziamento nasce da un emendamento presentato inizialmente in Commissione Bilancio del Senato dalla senatrice di Fratelli dâ€™Italia Paola Ambrogio, ma sottoscritto anche da rappresentanti di quasi tutti i gruppi parlamentari. Tra i firmatari figurano esponenti di Forza Italia, Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra e Autonomie.

Una convergenza sorprendente se si considera che Giorgio Napolitano Ã¨ stato una figura fortemente divisiva nella politica italiana. Durante il suo mandato da Presidente della Repubblica fu duramente criticato, in particolare da settori della destra e dal Movimento 5 Stelle. In passato, esponenti oggi al governo avevano espresso giudizi molto duri sul suo operato, arrivando a contestarne apertamente la rielezione.

Le critiche del passato e il cambio di clima politico

Napolitano fu accusato da parte del centrodestra di aver favorito la caduta del governo Berlusconi e di aver inciso sugli equilibri politici nazionali. Anche il Movimento 5 Stelle, durante il suo secondo mandato, arrivÃ² a mobilitazioni di piazza contro la sua riconferma al Quirinale.

Alla luce di queste posizioni, lâ€™ampio consenso raccolto oggi intorno al finanziamento della fondazione a lui dedicata rappresenta un cambio di clima politico significativo, che non Ã¨ passato inosservato nel dibattito pubblico.

Fondi anche alla Fondazione Med-Or di Marco Minniti

Nel testo definitivo della manovra compare anche un altro stanziamento destinato a far discutere: 400 mila euro complessivi, suddivisi tra il 2026 e il 2027, per la Fondazione Med-Or guidata dallâ€™ex ministro dellâ€™Interno Marco Minniti.

Il finanziamento Ã¨ finalizzato a sostenere attivitÃ  di studio e ricerca sulle interferenze straniere, in particolare quelle riconducibili alla Russia di Vladimir Putin. Lâ€™obiettivo dichiarato Ã¨ rafforzare la tutela degli interessi nazionali e contrastare minacce ibride come la disinformazione, il sabotaggio delle infrastrutture strategiche e le interferenze nei processi democratici.

Ricerca e sicurezza al centro del dibattito

Secondo quanto riportato nel testo approvato dal Senato, i fondi serviranno a produrre studi, analisi e pubblicazioni sulle attivitÃ  di influenza russa in Europa e nel Nord Africa, con un focus sui rischi per la stabilitÃ  democratica e la sicurezza nazionale.

Anche questo finanziamento, come quello destinato alla Fondazione Napolitano, ha acceso il dibattito politico, riaprendo il confronto sul ruolo delle fondazioni, sullâ€™opportunitÃ  dei contributi pubblici e sulla trasparenza nellâ€™assegnazione delle risorse.

