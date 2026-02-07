Ragazza trovata morta a Nizza Monferrato, fermato 20enne

Un ragazzo di 20 anni Ã¨ stato fermato dai carabinieri per l’omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di ieri.Â Il giovane Ã¨ stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria, che coordina le indagini per competenza territoriale.Â Il ragazzo ha confessato. Ora Ã¨ stato portato in carcere.

Il corpo dellla 17enne Ã¨ stata trovato in un corso d’acqua a Nizza Monferrato (Asti). Presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della cittÃ , poi si sarebbe allontanata. Il corso d’acqua Ã¨ il rio Nizza. A ritrovarla, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all’abitato di Incisa.

Zoe Trinchero lavorava nel bar della stazione della cittÃ . Ieri sera, dopo avere salutato il titolare dell’esercizio commerciale, Ã¨ andata a cena con un gruppo di amici in casa di uno di loro per poi allontanarsi da sola.

A dare l’allarme sarebbe stato un residente dopo avere notato il corpo in un tratto del canale che costeggia via Spalto Nord prima di confluire nel torrente Belbo. Gli amici, nel frattempo, si erano messi alla sua ricerca. I carabinieri stanno ascoltando numerose persone.Â ANSA