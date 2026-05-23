Tulsi Gabbard, la direttrice dell’Intelligence Usa si è dimessa

Tulsi Gabbard, direttrice dell’Intelligence Nazionale americana, avrebbe formalizzato le sue dimissioni. Lo riporta Fox News

La motivazione – secondo quanto appreso dalla testata – sarebbe quella di sostenere il marito nella sua battaglia contro “una forma estremamente rara di cancro alle ossa”. Gabbard – riporta Fox – avrebbe informato il presidente Trump durante un incontro nello Studio Ovale avvenuto oggi. Il suo ultimo giorno di lavoro dovrebbe essere il 30 giugno.

Fox ha ottenuto in esclusiva la lettera di dimissioni formali nella quale Gabbard afferma di essere “profondamente grata per la fiducia accordatami e per l’opportunità di guidare l’ufficio dell’Intelligence Nazionale nell’ultimo anno e mezzo”. “Purtroppo, devo presentare le mie dimissioni, con effetto dal 30 giugno 2026”, ha scritto ancora. “A mio marito, Abraham, è stata recentemente diagnosticata una forma estremamente rara di cancro alle ossa”.

Trump conferma dimissioni Gabbard: “Ha fatto un lavoro eccellente”

“Purtroppo, dopo aver svolto un lavoro eccellente, Tulsi Gabbard lascerà l’Amministrazione il 30 giugno. Al suo meraviglioso marito, Abraham, è stato recentemente diagnosticato un raro tipo di cancro alle ossa e lei, giustamente, desidera stargli accanto e aiutarlo a guarire, mentre affrontano insieme questa dura battaglia. Non ho dubbi che presto starà meglio di prima”. Lo ha scritto su Truth il presidente americano, Donald Trump. “Tulsi ha fatto un lavoro incredibile e ci mancherà. Il suo stimatissimo vice direttore principale dell’Intelligence Nazionale, Aaron Lukas, ricoprirà la carica di Direttore dell’Intelligence Nazionale ad interim”, ha aggiunto.

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