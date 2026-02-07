Milano, 21enne accoltellato e rapinato

Un ragazzo di 21 anni Ã¨ stato accoltellato all’alba a Milano per un cellulare

La violenta rapina Ã¨ avvenuta alle 5 di sabato, lungo viale Bligny, in zona UniversitÃ Bocconi.Â Per fortuna le ferite riportate dal giovane non sono gravi: Ã¨ stato trasportato all’ospedale Policlinico in codice giallo, dal personale del 118 intervenuto con ambulanza e automedica.

Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), il ragazzo non Ã¨ stato accoltellato i punti vitali e le ferite erano superficiali.

Rapinato del cellulare

Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti col Nucleo Radiomobile. Secondo una prima ricostruzione, il ventunenne sarebbe stato aggredito da due ragazzi che, dopo averlo ferito, si sono allontanati con il suo telefono cellulare.

L’altro accoltellamento

L’aggressione Ã¨ avvenuta poco lontano da dove domenica primo febbraio un ventitreenne era stato accoltellato da tre sconosciuti. Il trio lo aveva accerchiato e ferito in via Salasco, sempre nel cuore della notte. In quel caso gli aggressori erano fuggiti senza rubare niente. Sul caso indagano i militari della Compagnia Milano Porta Monforte.

