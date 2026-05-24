Ferrara, studentessa palpeggiata e schiaffeggiata: arrestato maliano

Ferrara, 24 maggio 2026 – Dalla festa ’Fuoricorso’ all’incubo della violenza sessuale. È quanto avrebbe subito una studentessa universitaria di 20 anni che l’altra sera all’evento Sottomura è stata palpeggiata da uno straniero di 29 anni e addirittura schiaffeggiata dallo stesso giovane, originario del Mali. Nell’ambito della festa, tra una risata, una birra di troppo e i ritrovi serali, c’è una vicenda che stona e sulla quale stanno indagando i carabinieri perché i passaggi sono tutti da definire. Anche se la nottata si è conclusa con l’arresto dello straniero per violenza sessuale. Ma veniamo ai fatti.

Cos’è successo alla festa

Alla festa ’Fuoricorso’, l’altra notte, una ragazza di 20 anni ha incontrato degli amici. Qui, però, c’era anche uno straniero di 29 anni, che ha subito iniziato a farle delle avances. La giovane ha cercato di tenerlo a distanza, spiegando che era fidanzata. Il rifiuto da parte della 20enne ha ottenuto l’effetto contrario: lo straniero si è avvicinato per baciarla e, di fronte alle resistenze, non si è fermato e ha palpeggiato con violenza la ragazza. Lei, quindi, lo ha allontanato e chiesto aiuto urlando a squarciagola. Nonostante il frastuono della musica, un ragazzo è intervenuto per aiutarla. A questo punto, lo straniero ha minacciato il giovane. “Devi farti i fatti tuoi, se no finisce male”, avrebbe detto il 29enne. La ragazza, quindi, ha provato a difendersi da sola, accusandolo di averla palpeggiata. E per tutta risposta, lo straniero ha afferrato la 20enne per schiaffeggiarla.

L’intervento dei carabinieri

La chiamata ai carabinieri è partita di conseguenza. Gli uomini dell’Arma sono sopraggiunti in pochi minuti e hanno arrestato il 29enne per violenza sessuale. Il giovane ora si trova in carcere in attesa della convalida dell’arresto fissata per lunedì. Al loro arrivo i militari hanno raccolto il racconto della ragazza.

La vittima: “Ero pietrificata”

“Ero pietrificata e non riuscivo a difendermi”. Così avrebbe descritto i terribili momenti vissuti la ragazza di 20 anni che è stata molestata nel sottomura. Per le violenze è accusato uno straniero, fermato dai carabinieri. “Se non fosse intervenuto quel ragazzo non so come sarebbe andata a finire”, ha raccontato la giovane vittima di violenza sessuale.

Sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso che hanno confermato le molestie da parte dello straniero. È stata informata la Procura e il pm di turno, Stefano Longhi, ha aperto un fascicolo per violenza sessuale che è destinato a proseguire alla luce delle testimonianze. Risultati e dichiarazioni verranno cristallizzate e messe da parte perché la vittima possa essere difesa dal proprio avvocato. Il sottomura dove il giovane l’ha palpeggiata non avrebbe telecamere utili a chiarire ulteriormente i fatti.

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