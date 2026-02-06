Malore alla guida, morto 36enne

Si chiamava Stefano Ferrari, aveva 36 anni ed era originario di SalÃ² lâ€™uomo che ha perso la vita nella serata di mercoledÃ¬, in un drammatico incidente stradale avvenuto ad Agnosine, in localitÃ Fondi.

Ferrari era uscito di casa intorno alle 19.30 a bordo della sua Audi per una semplice commissione: andare a prendere le pizze. Un tragitto breve, che perÃ² non si Ã¨ mai concluso. A dare lâ€™allarme Ã¨ stata la compagna che, non vedendolo rientrare dopo circa unâ€™ora e non riuscendo a contattarlo al telefono, ha iniziato a preoccuparsi. Dopo aver provato a chiamare amici e conoscenti, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri.

Le ricerche hanno portato al ritrovamento dellâ€™auto, proprio da parte della compagna, verso le 21. Nessuno, fino a quel momento, si era accorto di quanto accaduto: dopo lâ€™incidente, infatti, la vettura appariva come se fosse semplicemente parcheggiata lungo la carreggiata, rendendo meno evidente la gravitÃ della situazione.

Dalle prime ricostruzioni, lâ€™Audi sarebbe uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento, sfondando una recinzione e una porzione di muro, per poi finire la sua corsa allâ€™interno di una stradina di unâ€™azienda della zona.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, con ambulanze e i vigili del fuoco di Lumezzane. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il 36enne, ma ogni sforzo si Ã¨ rivelato inutile: per Stefano Ferrari non câ€™era ormai piÃ¹ nulla da fare.

Le cause dellâ€™incidente sono al vaglio degli investigatori. Lâ€™ipotesi piÃ¹ accreditata resta quella di un malore improvviso mentre lâ€™uomo era alla guida, ipotesi supportata anche dalla mancanza di segni di frenata prima dellâ€™impatto. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di SalÃ², con il supporto della polizia stradale di Desenzano.

www.bresciatoday.it