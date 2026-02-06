“Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la procura vorrà ravvisare”

A dichiararlo è il suo legale di fiducia, Ivano Chiesa, che è intervenuto dopo che Mediaset avrebbe inviato delle missive ad alcune discoteche per avvertire i gestori che potrebbero essere corresponsabili nel caso invitassero come ospite Corona.

In un video condiviso su Instagram, l’avvocato Chiesta ha spiegato che l’iniziativa Mediaset “è una cosa molto grave e non ha fondamento: un gestore di una discoteca non ha nessun dovere se non di garantire la sicurezza, ma non impedire che qualcuno dica quello che vuole perché non siamo in Corea”.

Le missive, però, potrebbero avere come effetto “di impedirgli di lavorare. Hanno tentato di silenziare Fabrizio Corona sui social, adesso vogliono silenziarlo negli esercizi pubblici, domani cosa faranno gli impediranno di parlare a casa sua?”, ha aggiunto il legale. Da qui l’iniziativa di Corona di denunciare Mediaset.

Solo ieri sera, ospite del podcast Gurulandia, Chiesa aveva dichiarato: “Se deve finire in galera per quello che dice, vediamo poi la gente a casa cosa dice, cosa pensa, perché mi hanno scritto tutti quanti che il bavaglio non si mette a nessuno e se continuano così diventa Robin Hood, io l’ho detto che tutto questo diventa un’autorete”.

