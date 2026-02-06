Mediaset, causa civile da 160 milioni di euro contro Corona

MILANO – “I singoli soggetti lesi, insieme a Mediaset e Mfe-Mediaforeurope, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle societÃ  a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali”. Lo si legge in una nota di Mediaset.

“Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsitÃ  e insinuazioni”, si legge. Gli eventuali risarcimenti saranno destinati “alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo”. (ANSA)

