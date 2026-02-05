E se ci fosse un collegamento tra il rilascio dei file Epstein e l’operazione di Fabrizio Corona qui in Italia?

ImolaOggiCRONACA, News 2026

Fabrizio Corona

di Gabriele Sannino – Mi spiego. Grazie all’Epstein Files Transparency Act DI Donald Trump del 19 novembre 2025, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sta rilasciando una quantità MOSTRUOSA di documenti: si parla almeno di 3,5 milioni di scritti, 2.000 video e 180.000 foto.
E siamo solo agli inizi di un TORNADO… che trascinerà con sé l’intero Deep State americano, televisivo e politico in primis, dato che proprio politici e personaggi televisivi sono i principali servi dell’élite sionista, che è arrivata a ricattarli tramite l’agente del Mossad Jeffrey Epstein.

Già in Inghilterra stiamo vedendo i primi strascichi: i membri della Casa Reale, per esempio, sono sempre più in imbarazzo, mentre politici come Peter Mandelson si dimettono dal ruolo di ambasciatore, dato che – secondo i documenti emersi – avrebbe condiviso documenti segreti del governo inglese.

Il punto è che nelle prossime settimane e mesi sempre più persone verranno a sapere cose SCIOCCANTI, ovvero – per esempio – che i loro beniamini partecipavano a riti occulti sacrificali, riti pedofili e non solo, dove le vittime venivano perfino uccise. Insomma, una riedizione “moderna” di satanismo, se così si può definire, anche se i riti – in fondo – sono sempre gli stessi.

Nei file di Epstein il sesso sembra essere la principale MERCE di SCAMBIO: parliamo non solo di prostituzione volontaria ma anche involontaria, visto che ci sono di mezzo bambini.

Dato che il sesso è – appunto – la principale merce di scambio mi chiedo: e se l’operazione targata Fabrizio Corona (che tra le altre cose parla di andare proprio da Trump) fosse tesa a PREPARARE il pubblico, almeno nel nostro paese, visto che la tv italiana non trasmette MAI nulla e quindi il pubblico è ancora più impreparato rispetto ad altre nazioni?
Corona sta colpendo lo stesso Deep State mediatico al pari dei file di Epstein.

E se assistessimo a una specie di “tangentopoli” politica e mediatica legata al sesso stavolta e non al denaro?

Noto – tra l’altro – che si stanno già formando NUOVE FORZE POLITICHE: Vannacci farà un suo partito (Vannacci è un militare, lo sappiamo… chi vuol capire capisca, visto che dietro Trump c’è comunque un movimento militare) mentre lo stesso Corona – che parla di un profondo cambiamento sociale in arrivo – non esclude l’opzione politica.
Sono solo congetture, è vero.

Tuttavia il TERREMOTO che sta per arrivare sul DEEP STATE internazionale, tra scandali sessuali e brogli alle elezioni americane del 2020, ci racconta un’altra storia, ovvero che i globalisti e i loro accoliti… stanno per essere CANCELLATI per sempre dal PALCOSCENICO mondiale.

Articoli correlati

Fabrizio Corona

Rimossi i profili social di Fabrizio Corona

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini si sospende da Mediaset

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *