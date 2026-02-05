E se ci fosse un collegamento tra il rilascio dei file Epstein e l’operazione di Fabrizio Corona qui in Italia?

di Gabriele Sannino – Mi spiego. Grazie all’Epstein Files Transparency Act DI Donald Trump del 19 novembre 2025, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sta rilasciando una quantità MOSTRUOSA di documenti: si parla almeno di 3,5 milioni di scritti, 2.000 video e 180.000 foto.

E siamo solo agli inizi di un TORNADO… che trascinerà con sé l’intero Deep State americano, televisivo e politico in primis, dato che proprio politici e personaggi televisivi sono i principali servi dell’élite sionista, che è arrivata a ricattarli tramite l’agente del Mossad Jeffrey Epstein.

Già in Inghilterra stiamo vedendo i primi strascichi: i membri della Casa Reale, per esempio, sono sempre più in imbarazzo, mentre politici come Peter Mandelson si dimettono dal ruolo di ambasciatore, dato che – secondo i documenti emersi – avrebbe condiviso documenti segreti del governo inglese.

Il punto è che nelle prossime settimane e mesi sempre più persone verranno a sapere cose SCIOCCANTI, ovvero – per esempio – che i loro beniamini partecipavano a riti occulti sacrificali, riti pedofili e non solo, dove le vittime venivano perfino uccise. Insomma, una riedizione “moderna” di satanismo, se così si può definire, anche se i riti – in fondo – sono sempre gli stessi.

Nei file di Epstein il sesso sembra essere la principale MERCE di SCAMBIO: parliamo non solo di prostituzione volontaria ma anche involontaria, visto che ci sono di mezzo bambini.

Dato che il sesso è – appunto – la principale merce di scambio mi chiedo: e se l’operazione targata Fabrizio Corona (che tra le altre cose parla di andare proprio da Trump) fosse tesa a PREPARARE il pubblico, almeno nel nostro paese, visto che la tv italiana non trasmette MAI nulla e quindi il pubblico è ancora più impreparato rispetto ad altre nazioni?

Corona sta colpendo lo stesso Deep State mediatico al pari dei file di Epstein.

E se assistessimo a una specie di “tangentopoli” politica e mediatica legata al sesso stavolta e non al denaro?

Noto – tra l’altro – che si stanno già formando NUOVE FORZE POLITICHE: Vannacci farà un suo partito (Vannacci è un militare, lo sappiamo… chi vuol capire capisca, visto che dietro Trump c’è comunque un movimento militare) mentre lo stesso Corona – che parla di un profondo cambiamento sociale in arrivo – non esclude l’opzione politica.

Sono solo congetture, è vero.

Tuttavia il TERREMOTO che sta per arrivare sul DEEP STATE internazionale, tra scandali sessuali e brogli alle elezioni americane del 2020, ci racconta un’altra storia, ovvero che i globalisti e i loro accoliti… stanno per essere CANCELLATI per sempre dal PALCOSCENICO mondiale.