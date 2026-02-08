Avvocato di Corona: ‘anche io rimosso da social, censura gravissima’

ImolaOggi CRONACA, News 2026

avvocato Ivano Chiesa e Fabrizio Corona

“Mi hanno sospeso l’account Instagram, perchÃ© non avrei rispettato gli standard di Meta. PoichÃ© io parlo solo di questioni giudiziarie, ovviamente con i dovuti modi, lo considero un atto di censura ancor piÃ¹ grave di quello fatto nei confronti del mio assistito Corona”.

Lo afferma l’avvocato Ivano Chiesa, difensore di Fabrizio Corona e piÃ¹ in generale storico legale milanese, il quale racconta che oggi ha ricevuto una comunicazione dal colosso del web sulla rimozione del suo profilo social per violazione degli standard della community. “Silenziare i difensori Ã¨ tipico delle dittature piÃ¹ orribili”, ha fatto presente Chiesa. (ANSA).

Articoli correlati

Pier Silvio Berlusconi e Fabrizio Corona

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione

Mediaset Pier Silvio Berlusconi

Mediaset, causa civile da 160 milioni di euro contro Corona

Fabrizio Corona

E se ci fosse un collegamento tra il rilascio dei file Epstein e lâ€™operazione di Fabrizio Corona qui in Italia?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *