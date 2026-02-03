Trump chiede maxi risarcimento all’UniversitÃ  di Harvard

WASHINGTON, 03 FEB – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione chiederÃ un risarcimento di 1 miliardo di dollari all’UniversitÃ di Harvard, dopo che il New York Times ha riportato la notizia secondo cui l’ateneo avrebbe ottenuto alcune concessioni nell’ambito delle trattative in corso con il governo per raggiungere un accordo.

Lo riferiscono diversi media americani citando la Reuters. “Ora chiediamo un risarcimento danni pari a un miliardo di dollari e non vogliamo piÃ¹ avere nulla a che fare, in futuro, con l’UniversitÃ di Harvard”, ha scritto Trump sul suo social Truth. I funzionari di Trump hanno accusato Harvard e altre universitÃ di promuovere la cosiddetta ideologia “woke” senza proteggere adeguatamente gli studenti ebrei durante le proteste filopalestinesi, presentando denunce legali e chiedendo risarcimenti esorbitanti. (ANSA)