Trump chiede maxi risarcimento all’UniversitÃ  di Harvard

ImolaOggiESTERI, News 2026

Trump

WASHINGTON, 03 FEB – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione chiederÃ  un risarcimento di 1 miliardo di dollari all’UniversitÃ  di Harvard, dopo che il New York Times ha riportato la notizia secondo cui l’ateneo avrebbe ottenuto alcune concessioni nell’ambito delle trattative in corso con il governo per raggiungere un accordo.

Lo riferiscono diversi media americani citando la Reuters. “Ora chiediamo un risarcimento danni pari a un miliardo di dollari e non vogliamo piÃ¹ avere nulla a che fare, in futuro, con l’UniversitÃ  di Harvard”, ha scritto Trump sul suo social Truth. I funzionari di Trump hanno accusato Harvard e altre universitÃ  di promuovere la cosiddetta ideologia “woke” senza proteggere adeguatamente gli studenti ebrei durante le proteste filopalestinesi, presentando denunce legali e chiedendo risarcimenti esorbitanti. (ANSA)

Articoli correlati

Massimo Boldi

Battuta “sessista”, sindaco cancella evento con Massimo Boldi

Donald Trump

Trump sta prendendo a picconate il globalismo

Trump come Putin: a petto nudo cavalca un orso

Trump come Putin: a petto nudo cavalca un orso sulla copertina di “Economist”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *