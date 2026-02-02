Morsi a carabiniere durante un controllo: arrestato ghanese

Un uomo di 50 anni, di origini ghanesi, Ã¨ stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Secondigliano dopo aver aggredito un militare durante un controllo

Il carabiniere ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Lâ€™episodio Ã¨ avvenuto in via Roma, in direzione Scampia, dopo una segnalazione al 112 da parte di alcuni residenti che avevano indicato la presenza di un uomo che molestava i passanti.

Giunti sul posto, i militari hanno tentato di riportare la calma e hanno chiesto allâ€™uomo di fornire le proprie generalitÃ . Il 50enne si Ã¨ opposto al controllo, colpendo uno dei carabinieri e mordendolo al petto. Il militare Ã¨ stato medicato. Lâ€™uomo Ã¨ stato condotto in arresto con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale ed Ã¨ stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio.

tgcom24.mediaset.it