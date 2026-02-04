Martellate a poliziotto, Angelo Simionato ai domiciliari

ImolaOggiCRONACA, News 2026

torino violenze martello

TORINO, 04 FEB – Ãˆ stato messo ai domiciliari Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla Digos perchÃ© sospettato di avere preso parte all’aggressione alla poliziotto lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo Pro Askatasuna.

La decisione Ã¨ stata presa da un gip del tribunale all’esito dell’udienza di convalida, dove il giovane ha rilasciato dichiarazioni. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi a carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimento nella giornata del 31 gennaio. (ANSA)

Articoli correlati

violenze a Torino

Violenze Torino, due dei 3 arrestati sono giÃ  liberi

Mussolini

I nipoti di Mussolini

polizia

Cinese spara alla polizia, che risponde: 4 agenti indagati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *