Roma, forzano posto di blocco e scappano nel campo rom: ferito un agente

Hanno forzato il posto di blocco e sono scappati dentro al campo rom di Castel Romano, sulla via Pontina. Una volta all’interno della baraccopoli hanno chiamato i rinforzi. A farne le spese un agente della polizia di Roma Capitale, rimasto ferito e medicato in ospedale. Lo rende noto il sindacato del Sulpl.

Forzato il posto di blocco

Secondo quanto riferito dal sindacato dei caschi bianchi i fatti sono avvenuti la scorsa notte, Due uomini originari dell’est Europa, sono arrivati velocitÃ – a bordo di una Fiat 500 XL a noleggio – forzando il posto di controllo delle pattuglie di polizia locale all’ingresso del campo. Immediatamente inseguiti da una pattuglia del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale, dopo un inseguimento durato alcuni minuti con tanto di slalom tra i moduli abitativi. Trovata la via di fuga impedita i due uomini – entrambi pluripregiudicati – hanno inizialmente deciso di barricarsi in auto, chiamando telefonicamente in aiuto decine di abitanti del campo.

Agente ferito

Solo l’intervento di altre pattuglie e di equipaggi della polizia di Stato hanno evitato che la situazione degenerasse, ciÃ² nonostante uno dei fermati – un albanese di 30 anni – Ã¨ riuscito a procurarsi la fuga colpendo violentemente con lo sportello dell’auto di servizio dove era stato riposto, un agente in seguito refertato con 5 giorni di prognosi, presso il nosocomio dell’ospedale Sant’Eugenio.

