In fuga dal Cpr di Palazzo, tunisino ferisce un poliziotto: arrestato

POTENZA, 12 FEB – Un agente di Polizia Ã¨ rimasto ferito in maniera grave, dopo essere intervenuto per fermare la fuga di un cittadino tunisino, trattenuto al Centro per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza) in esecuzione di un decreto di espulsione. L’episodio Ã¨ accaduto lo scorso 7 febbraio. Ne ha dato notizia la segreteria di Potenza del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp).

L’uomo si era dato alla fuga nelle campagne limitrofe, dopo un allontanamento arbitrario. E’ stato rintracciato a Spinazzola (Bat), nei pressi della stazione degli autobus, dove armato di un coccio di bottiglia ha aggredito brutalmente gli agenti intervenuti, che lo hanno disarmato e arrestato.

All’agente, trasferito al Pronto Soccorso di Barletta, sono state diagnosticate ferite multiple e traumi per una prognosi di 30 giorni. Il Siulp di Potenza ha definito l’episodio, “che ha messo a dura prova il coraggio, il senso dello Stato e la dedizione di chi indossa la divisa”, “non solo doloroso, ma inaccettabile e che colpisce e ferisce l’intera comunitÃ degli operatori di polizia”. (ANSA)