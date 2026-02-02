Cinese spara alla polizia, che risponde: 4 agenti indagati

MILANO, 02 FEB – I quattro poliziotti delle Uopi, le unitÃ specializzate di primo intervento della Polizia di Stato, che sono intervenuti ieri nel quartiere Rogoredo, a Milano dove un cinese, che aveva fatto fuoco contro gli agenti (dopo aver rubato la pistola a un vigilante, ndr), Ã¨ stato a sua volta colpito e ferito in modo grave, sono stati iscritti nel registro degli indagati per l’ipotesi di concorso in lesioni colpose, ma con la scriminante, ossia la causa di giustificazione, dell’uso “legittimo delle armi”.

Scriminante che di fatto, al termine delle indagini a garanzia, puÃ² portare all’archiviazione del reato. Uno di loro, in particolare, ha sparato al 30enne. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Simona Ferraiuolo e con accertamenti della Squadra mobile, il 30enne Liu Wenham, in condizioni gravissime, Ã¨ indagato invece per tentato omicidio, rapina e lesioni, tutti reati aggravati, minacce gravi e porto di arma, ossia quella pistola portata via ad una guardia giurata colpita con una mazza di ferro. (ANSA)