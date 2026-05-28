Grida “cristiani di mer**”, “Allah Akbar” e aggredisce i carabinieri: arrestato marocchino

Ancora un pericolo, ancora nell’area emiliana

di Francesca Galici – In provincia di Reggio-Emilia, in queste ore, è stato arrestato un marocchino di 40 anni che, alla vista dei carabinieri, ha gridato frasi come “Cristiani di merda” e “Allah Akbar”. Tutto è iniziato con una telefonata fatta dai vicini di casa della madre dell’uomo, allarmati per le violente grida provenienti dall’abitazione dell’anziana signora. Qui, il 40enne che risulta essere senza fissa dimora e tossicodipendente stava litigando furiosamente con sua madre per ragioni che sono ancora in corso di accertamento.

Quando i carabinieri hanno citofonato ha risposto lui, inveendo contro i militari e pronunciando quelle frasi oltre ad altre relative a una ipotetica esplosione della caserma. “le vostre madri sono puttane”, “vi ammazzo tutti”. I carabinieri sono comunque saliti nell’appartamento, ovviamente, e qui sono stati fisicamente aggrediti dal 40enne, che a un militare ha messo le mani al collo mentre a un altro ha sbattuto la testa contro il muro. Entrambi sono stati soccorsi e in ospedale hanno avuto una prognosi di 5 giorni. Il marocchino è stato arrestato e già processato per direttissima: per lui le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni. Si trova attualmente in carcere, per lui il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere, concessa dal giudice.

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L’avvocato dell’imputato si è rimesso alla giustizia e ha chiesto per lui una perizia psichiatrica a fronte del suo comportamento, per verificare se eventuali problemi possano aver influito su quanto ha fatto. Il giudice ha acconsentito e quindi verrà effettuata la perizia per stabilire se l’uomo, nel momento dell’aggressione, fosse capace di intendere e di volere. A questo accertamento è subordinata la concessione del rito abbreviato, che verrà comunque applicato nella prosecuzione della direttissima e poi il resto verrà valutato agli esiti degli accertamenti.

È il terzo soggetto che viene arrestato in meno di due settimane con sospetti, o acclarati, problemi psichiatrici: il primo è stato Salim El Koudri, 31enne con passaporto italiano e di origine marocchina che ha deliberatamente investito i pedoni nel centro di Modena; il secondo è stato Yabber Naggay, 22enne di origine marocchina che è stato arrestato dopo aver annunciato di voler attaccare col coltello, a fronte di contatti col Daesh; il terzo è il 40enne marocchino che ha minacciato e picchiato i carabinieri.

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