Ravenna, maxi rissa tra Rom

Un uomo indagato a piede libero, ma indagini ancora non concluse. La Polizia di Stato Ã¨ al lavoro infatti su una rissa scoppiata nel primo pomeriggio nel primo pomeriggio di mercoledÃ¬ nel parcheggio del supermercato Aldi di viale Europa a Ravenna tra piÃ¹ persone di etnia rom. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, i protagonisti si erano dileguati. Le attenzioni si sono focalizzate su una Mini Countryman con finestrino infranto, abbandonata nel parcheggio.

Dai primi accertamenti e dalle testimonianze raccolte Ã¨ emerso che la violenta lite, riconducibile a presunti pregressi dissidi familiari tra due nuclei di origine romena, aveva coinvolto numerosi soggetti ed era degenerata con minacce con un coltello. Alcuni hanno riportato lesioni lievi, venendo trasportati al pronto soccorso.

Gli investigatori hanno poi rinvenuto un coltello a serramanico, successivamente rivendicato da uno dei soggetti coinvolti. Al termine degli accertamenti, un uomo Ã¨ stato indagato in stato di libertÃ per minaccia aggravata e porto abusivo di arma, mentre proseguono le indagini per la completa ricostruzione dei fatti.

