Modena, maxi rissa a bottigliate tra gruppi di stranieri

Poco dopo le ore 20 di giovedì 21 maggio soccorsi e forze dell’ordine sono intervenute in gran numero in viale Crispi, dove era stata segnalata una violenta colluttazione. Secondo quanto è stato possibile ricostruire sul posto, si sarebbe trattato di una rissa – forse scaturita dall’aggressione verso un singolo giovane – che avrebbe visto contrapposti due gruppi di stranieri.

Lo scontro è stato condotto a mani nude e a bottigliate e salla strada si è spostato sotto il portico, di fronte alla pizzeria “Binario del Gusto”. Le persone coinvolte sarebebro circa una dozzina e si tratterebbe di gruppi di origine diversa – tunisini ed egiziani – tra i quali secondo quanto riferito dai presenti vi sarebbe una rivalità che già in altre occasioni è sfociata in violenza.

Complessivamente sono state tre le persone ferite, fortunatamente in modo non grave. Il 118 ha soccorso i presenti che riportavano lesioni e li ha accompagnati in ospedale.

Sul posto sono accorsi numerosi equipaggi della Polizia, dei Carabinieri eanche della Polizia Locale, che ha chiuso al transito la strada, bloccando di fatto l’accesso alla stazione ferroviaria per il tempo necessario al ripristino della calma a agli accertamenti. La Polizia ha accompagnato in Questura cinque persone coinvolte.

L’episodio avrebbe coinvolto anche alcuni residenti e ha portato alla rottura del vetro del portone di ingresso del civico 36. Sono in corso le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dei fatti e individuare tutte le persone che hanno preso parte alla violenza.

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