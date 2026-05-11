Napoli, maxi rissa tra stranieri: un morto

È morto in seguito alle ferite riportate l’uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di domenica a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Il giovane, originario del Burkina Faso, era stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini dove le sue condizioni erano apparse subito gravi e dove è deceduto.

La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all’interno di un bar. L’uomo è stato successivamente arrestato con l’accusa di omicidio.

Quanto accaduto sarà analizzato nel prossimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di dare “una risposta tempestiva e visibile alle esigenze di tutela della collettività e a prevenire il reiterarsi di fenomeni di criminalità e degrado che incidono sulla convivenza civile”. Lo ha assicurato il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Informato di quanto accaduto, il prefetto “ha proceduto a un’immediata e significativa implementazione dei servizi di vigilanza di tutta l’area interessata mediante l’impiego del reparto di prevenzione crimine della Polizia di Stato”.

“La sicurezza di tutta la zona è da tempo oggetto di controlli straordinari del territorio, volti non solo all’identificazione di soggetti sospetti o in posizione di irregolarità sul suolo nazionale, ma anche al contrasto dei canali di alimentazione dei conflitti urbani, come lo spaccio di stupefacenti e l’abusivismo commerciale“, si legge in una nota. “L’attenzione delle istituzioni resta elevata per intercettare e gestire con fermezza ogni turbativa che possa alterare la serenità della cittadinanza e il decoro dello spazio pubblico con una costante attività di monitoraggio sull’intero perimetro urbano”, conclude la nota.

www.tgcom24.mediaset.it