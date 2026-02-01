Malore improvviso, Eva muore a 14 anni

La giovane si è spenta nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio, a causa di un improvviso malore

Cresciuta a Merone, dove ha completato il percorso scolastico e frequentava attivamente la parrocchia e l’oratorio, abitava da qualche tempo ad Albavilla. Frequentava il primo anno dell’indirizzo Turistico dell’Istituto “Romagnosi” di Erba ed era benvoluta e apprezzata dai compagni, dalle insegnanti e dallo staff della scuola. E oggi è un giorno di grandissimo dolore per tutto l’Istituto che ne piange l’improvvisa e prematura scomparsa.

In queste ore, nell’atrio della scuola è stato predisposto uno spazio per raccogliere pensieri, dediche e ricordi da rivolgere ai genitori di Eva in segno di vicinanza e in un grande abbraccio in questo momento di grande dolore.

“Oggi per la nostra comunità è un giorno di immenso dolore per la prematura scomparsa della nostra studentessa Eva, della IE. E’ impossibile trovare le parole per descrivere lo stato d’animo di tutti noi, negli occhi e nel cuore lacrime e profonda tristezza. La dolcezza e il sorriso di Eva rimarranno nei ricordi dei compagni e dei docenti della classe prima E e di tutta la comunità del Romagnosi. Esprimo personale vicinanza e partecipazione al cordoglio della famiglia, alla quale, a nome dell’istituto, invio un pensiero commosso e un affettuoso abbraccio”, le parole del Dirigente scolastico Dario Temperanza. […]

https://primacomo.it