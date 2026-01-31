Lecce, 86enne picchiato per rapina: arrestato pakistano

Un uomo di 41 anni Ã¨ stato arrestato con lâ€™accusa di tentata rapina dagli agenti delle volanti della questura di Lecce per aver colpito, dopo un breve diverbio, un anziano di 86 anni.Â Lâ€™episodio Ã¨ avvenuto ieri in via Adriatica, a Lecce, attorno alle 12.30. Immediato lâ€™intervento di alcuni passanti che hanno prestato i primi soccorsi al malcapitato e segnalato lâ€™accaduto alla centrale operativa del 112.

La scena Ã¨ stata ripresa da una telecamera di sorveglianza: si nota un breve scambio tra i due, poi lâ€™anziano riceve prima una manata sulla schiena e qualche secondo dopo, mentre si sta allontanando dopo aver protestato, un colpo in testa che lo fa cadere rovinosamente per terra. La vittima Ã¨ stata poi medicata in ospedale e dimessa con una prognosi di 25 giorni.

Il video dellâ€™aggressione

I poliziotti hanno accertato che alla base del diverbio câ€™era stata una richiesta di denaro da parte del 41enne, di origini pachistane e senza fissa dimora. Lâ€™aggressore Ã¨ stato quindi arrestato per tentata rapina e portato nella casa circondariale di Lecce. La sua posizione sarÃ esaminata ulteriormente anche dal punto di vista amministrativo, oltre che penale, essendo richiedente protezione internazionale (quindi non puÃ² essere espulso).

Per la mattinata di domani, intanto, Ã¨ prevista la direttissima davanti al giudice Pietro Baffa. Secondo ulteriori accertamenti fatti, lâ€™uomo sarebbe giÃ stato controllato in diverse zone dâ€™Italia ma avendo fornito sempre identitÃ differenti risulterebbe incensurato.

