Trieste, donna accoltella il compagno: denunciata

I coltelli non sono prerogativa della cronaca nera all’aperto. Nel pomeriggio del 13 maggio una donna è stata denunciata dai carabinieri per lesioni dopo aver aggredito il compagno all’interno di un appartamento di via Petronio. I fatti sono avvenuti poco dopo le 16 e sul posto sono stati inviati i militari dell’Arma, oltre ai sanitari del 118. L’aggressione, i cui motivi sono al vaglio dei carabinieri, si è consumata dentro casa.

Una volta intervenuti, i militari hanno fermato la donna e l’hanno portata in caserma per i consueti accertamenti di rito. La donna è tornata a casa con una denuncia per lesioni aggravate. L’uomo, preso in carico dal 118 intervenuti in un primo momento in codice giallo, è stato trasportato dall’ambulanza al pronto soccorso di Cattinara. Le sue condizioni non sono gravi. Dei fatti è stata informata l’autorità giudiziaria.

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