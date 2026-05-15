Rimini, fumo vietato in spiaggia

Non solo sulla battigia, il fumo sarà stato vietato ovunque sulla spiaggia a Rimini

Con l’inizio della nuova stagione non sarà possibile accendersi una sigaretta (neanche elettronica), sotto l’ombrellone e in generale in tutte le aree dello stabilimento balneare. Il divieto è previsto in una ordinanza, valida dal 16 maggio al 20 settembre 2026, che prevede, per i trasgressori, multe da 25 fino a 500 euro.

“Chi vorrà, potrà fumare nelle aree che potranno essere appositamente individuate dai bagnini. Saranno comunque sempre vietate le sigarette nelle aree sportive e nei parchi giochi per bambini” spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad facendo appello al buon senso.“È una scelta che punta a tutelare salute, benessere e ambiente, per vivere la spiaggia in modo più pulito e sostenibile”.

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