Remigrazione, la Camera annulla tutte le conferenze stampa

Annullate per ordine pubblico tutte le conferenze stampa di oggi, cosÃ¬ come deciso e confermato dalla Presidenza della Camera. Lo annuncia una nota di Montecitorio. Poco prima della nota tutti i giornalisti che attendevano la conferenza stampa convocata da Furgiuele con Casapound erano stati fatti uscire dalla sala stampa della Camera, al momento occupata dei Deputati delle opposizioni.

Le opposizioni cantano “Bella Ciao”

Copie della Costituzione sventolate alle spalle del deputato leghista Domenico Furgiuele, il quale Ã¨ contornato dalle delegazioni delle opposizioni che hanno occupato la sala delle conferenze stampa di Montecitorio per impedire si svolga l’iniziativa, prevista per le 11,30, sul lancio della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Remigrazione e riconquista’ che vede tra i promotori Casapound, il Fronte Skinheads, la rete dei Patrioti e Brescia ai bresciani. Si intona ‘Bella ciao’ mentre si sente ‘Fischia il vento, infuria la bufera’, cantato dai parlamentari. Il dem Gianni Cuperlo dÃ lettura della 12esima disposizione della Costituzione della Repubblica italiana.

“L’occupazione continuerÃ ”

L’occupazione della sala stampa della Camera da parte delle opposizioni “continuerÃ finchÃ©, anche per tempi tecnici, non potrÃ essere svolta”. Lo ha detto il deputato del M5s Francesco Silvestri, parlando con i giornalisti dopo l’annullamento della conferenza stampa a cui avrebbe dovuto partecipare anche il portavoce di Casapound Luca Maesella.

Casapound: “Atto mafioso”

“Vogliamo presentare una legge, non Ã¨ una provocazione, siamo liberi cittadini e possiamo entrare”, dice Luca Marsella, portavoce di Casapound menter stava cercando di entrare alla Camera. “Se la conferenza stampa Ã¨ stata annullata Ã¨ una vergogna. Noi dobbiamo entrare in Parlamento. Siamo di fronte a un atto mafioso, oggi l’antifascismo Ã¨ mafia”. L’ha detto Luca Marsella di Casapound cercando di entrare a via Montecitorio dall’ingresso laterale di via della Missione. Poi, il gruppo di Remigrazione, ha intonato l’inno d’Italia. “L’atto mafioso – dice -â€ƒÃ¨ dei parlamentari che hanno occupato”.

