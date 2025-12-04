Como, due turisti accoltellati per rapina: rimpatriato egiziano

La vicenda risale allo scorso ottobre, nel parco di Villa Olmo, in pieno pomeriggio. Due turisti indiani erano stati aggrediti da due giovani con il chiaro obiettivo di impossessarsi di una collanina dâ€™oro. La scena si era consumata in un contesto sensibile: il parco era frequentato da turisti, mamme e bambini, e lâ€™episodio aveva suscitato forte allarme e un notevole risalto mediatico.

Durante la rapina, le vittime erano state colpite con due coltellate, una al braccio e lâ€™altra alla schiena, provocando grande preoccupazione tra i presenti e rilanciando il tema della sicurezza nelle aree piÃ¹ frequentate della cittÃ .

Il protagonista della rapina e i suoi precedenti

Per quellâ€™episodio la polizia aveva individuato come responsabile un cittadino egiziano nato nel 2005, giÃ noto alle forze dellâ€™ordine, con sulle spalle svariati precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio. Lâ€™aggressione a Villa Olmo era stata commessa insieme al fratellino minorenne, tuttora detenuto al carcere Beccaria di Milano.

Secondo quanto ricostruito, era stato proprio il 20enne egiziano a sferrare le due coltellate ai turisti per impossessarsi della collanina, rendendo il quadro ancora piÃ¹ grave e confermandone la pericolositÃ sociale. Il rimpatrio coatto deciso dallâ€™ufficio immigrazione.

Il rimpatrio

Nei giorni scorsi lâ€™ufficio immigrazione della questura di Como ha accompagnato il giovane alla frontiera, disponendone il rimpatrio coatto. Il suo nome rientra nel gruppo dei quattro cittadini egiziani allontanati con un volo charter dedicato, messo a disposizione dal Dipartimento della pubblica sicurezza per i rimpatri dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

La polizia sottolinea come lâ€™allontanamento dal territorio sia stato ritenuto indispensabile, anche alla luce dei precedenti oltre che della violenza dellâ€™episodio di Villa Olmo. Il 20enne Ã¨ cosÃ¬ tornato nel suo Paese di origine.

