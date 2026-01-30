Rapine con machete e cani da combattimento: arrestati 4 maghrebini

La Polizia di Stato di Fermo ha arrestato quattro cittadini di origini magrebine per il reato di concorso in rapina aggravata dallâ€™uso di armi, ovvero machete e tubi di ferro.

La vicenda trae origine da alcune segnalazioni pervenute presso gli uffici della Squadra Mobile di Fermo, con le quali alcuni residenti del quartiere “Lido Tre Archi” di Fermo hanno denunciato episodi di rapina a mano armata.

I delitti sarebbero stati commessi nel corso del mese di dicembre scorso da parte di un gruppo di soggetti di origine magrebina i quali, avvalendosi di un cane di grossa taglia aizzato contro le vittime, le derubavano. Il gruppo criminale agiva senza alcuno scrupolo, accerchiando le potenziali vittime, aggredendole con calci e pugni e minacciandole mediante lâ€™uso di coltelli e machete. (LaPresse)